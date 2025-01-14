В Украине изменили правила действий при ДТП: когда можно не вызывать полицию

Правительство обновило правила дорожного движения, упростив процедуру оформления незначительных дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Новые правила для водителей при незначительных ДТП

Согласно Постановлению №19, если в результате ДТП не был нанесен вред жизни или здоровью людей, участники происшествия могут не вызывать полицию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром".

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Зато участники ДТП имеют право самостоятельно составить сообщение о транспорте происшествии, которое дальше – передать страховщику. Форма сообщения может быть подано как в бумажном, так и в электронном виде.

Внимание! После оформления документов водители освобождаются от обязанности информировать Национальную полицию и могут покинуть место происшествия.

Немного статистики

За 4 года с начала введения в Украине автоматической фиксации нарушений ПДД полицейские вынесли более 10 миллионов постановлений. Всего было уплачено штрафов на сумму более 2,1 миллиарда гривен.

Новые правила призваны разгрузить работу полиции и ускорить урегулирование страховых случаев, однако эксперты призывают водителей ответственно относиться к оформлению документов и соблюдению правил дорожного движения.