Вырастут в 4 раза: с августа ФОПам грозят новые штрафы

Уже с 1 августа 2025 года в Украине завершится льготный период со смягченными штрафами за нарушение правил использования регистраторов расчетных операций (РРО и ПРРО). Предпринимателей ожидают новые, существенно более высокие финансовые санкции – размер наказания возрастет в четыре раза.

Что изменится с 1 августа?

Как напомнили в Государственной налоговой службе, в течение переходного периода действовали уменьшенные штрафы, а именно 25% стоимости товара за первое нарушение и 50% – за повторное, передает 24 Канал.

Смотрите также Какие ФЛП могут не платить ЕСВ в августе 2025 года

Внимание! И уже с августа 2025 года штрафы составят 100% стоимости товара за первое нарушение и 150% – за каждое последующее.

Кого будут штрафовать?

Санкции будут применяться ко всем ФЛП, которые продают товары или предоставляют услуги с оплатой наличными или банковской картой. В частности, речь идет о предпринимателях 2 – 4 групп единого налога и ФЛП на общей системе.

За какие нарушения будут штрафовать:

Отсутствие POS-терминала, если его наличие обязательно.

Неполная фискализация, когда не все операции проводятся через РРО.

Занижение суммы расчёта с частичным приёмом наличных.

Отсутствие или неправильная форма фискального чека.

Ошибки в кодировании подакцизных товаров (алкоголь, табак, горючее).

В налоговой считают, что обновленный механизм будет стимулировать бизнес к легальной деятельности и выдаче правильных чеков покупателям.

