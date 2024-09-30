Новая почта, вероятно, изменит тарифы на доставку посылок

Новая почта повышает стоимость своих услуг, и новые тарифы начнут действовать с 1 октября. СМИ сообщают, что повышение тарифов связано с ростом потребительских цен на 7,5% и инфляцией на уровне 8,2% за последний год.

Изменятся ли тарифы

Например, доставка посылки до 2 килограммов между отделениями или почтоматами в пределах одного города вырастет на 10 гривен и будет стоить 60 гривен. А посылка весом до 30 килограммов подорожает на 20 гривен, до 140 гривен, сообщает издание Inforesist.

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Официального подтверждения со стороны Новой почты на их сайте или в соцсетях пока нет, но информацию также не опровергли.

Какими будут новые тарифы

С 1 октября доставка документов между отделениями и почтоматами Новой почты в пределах города и по Украине будет стоить 65 гривен, что на 10 гривен больше, чем раньше.

Также изменятся тарифы на другие категории грузов:

посылки до 10 килограммов подорожают на 10 гривен и будут стоить 90 гривен;

посылки до 30 килограммов – на 20 гривен, до 140 гривен.

Для доставки посылок до 2 килограммов по Украине цена вырастет на 10 гривен и составит 80 гривен, а также:

для посылок до 10 килограммов – на 10 гривен, до 110 гривен;

для посылок до 30 килограммов – на 20 гривен, до 160 гривен.

Кроме того, будут отменены скидки на многоместные посылки. Для паллет стоимость перевозки между отделениями возрастет на 50-250 гривен, а за адресное обслуживание будет введена дополнительная плата в размере 150 гривен.