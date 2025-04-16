Новые пошлины ударят по чиповой индустрии – сколько будут платить гиганты
- Новые тарифы на импорт продукции в сфере производства микросхем могут привести к финансовым потерям американских компаний, превышая 1 миллиард долларов ежегодно.
- Больше всего пострадают Applied Materials, Lam Research, KLA, которые могут потерять около 350 миллионов долларов в год, а также более мелкие компании, такие как Onto Innovation.
Введение новых тарифов на импорт продукции в сфере производства микросхем может обернуться для американских компаний серьезными финансовыми потерями.
Компании потеряют миллионы
Как сообщает Reuters, ежегодные дополнительные расходы могут превысить 1 миллиард долларов, информирует 24 Канал.
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Больше всего пострадают три ключевых игрока отрасли:
- Applied Materials,
- Lam Research
- KLA,
Заметьте. Каждая из этих компаний, по предварительным оценкам, рискует потерять около 350 миллионов долларов в год. Меньшие компании, такие как Onto Innovation, также могут столкнуться с миллионными затратами.
Что известно о компаниях и адаптации к новым правилам
Американские производители занимаются созданием высокотехнологичного оборудования для изготовления микросхем – систем, состоящих из тысяч специализированных деталей.
Потеря доступа к иностранным рынкам и необходимость поиска альтернативных поставщиков составляющих компонентов может серьезно повлиять на производственные цепи.
Кроме этого, компаниям придется тратить средства на адаптацию к новым правилам: найм дополнительного персонала, изменения в логистике и юридическое сопровождение.
Тарифы еще не сформированы
Ситуация осложняется тем, что структура тарифов еще окончательно не сформирована, поэтому финальные оценки потерь могут измениться. По данным Reuters, речь идет прежде всего о снижении доходов от простого оборудования для иностранных клиентов и повышение затрат на производство.
Обратите внимание! Ранее американские производители уже понесли убытки из-за ограничений экспорта в Китай, которые были введены администрацией президента Джо Байдена в рамках политики сдерживания передовых технологий. Сейчас же команда Трампа начала расследование в отношении импорта микрочипового оборудования.
Параллельно приостановлено "зеркальные пошлины", которые были анонсированы в апреле, однако идея стимулирования внутреннего производства через новые ограничения остается на повестке дня.