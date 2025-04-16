Компании потеряют миллионы

Как сообщает Reuters, ежегодные дополнительные расходы могут превысить 1 миллиард долларов, информирует 24 Канал.

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Больше всего пострадают три ключевых игрока отрасли:

Applied Materials,

Lam Research

KLA,

Заметьте. Каждая из этих компаний, по предварительным оценкам, рискует потерять около 350 миллионов долларов в год. Меньшие компании, такие как Onto Innovation, также могут столкнуться с миллионными затратами.

Что известно о компаниях и адаптации к новым правилам

Американские производители занимаются созданием высокотехнологичного оборудования для изготовления микросхем – систем, состоящих из тысяч специализированных деталей.

Потеря доступа к иностранным рынкам и необходимость поиска альтернативных поставщиков составляющих компонентов может серьезно повлиять на производственные цепи.

Кроме этого, компаниям придется тратить средства на адаптацию к новым правилам: найм дополнительного персонала, изменения в логистике и юридическое сопровождение.

Тарифы еще не сформированы

Ситуация осложняется тем, что структура тарифов еще окончательно не сформирована, поэтому финальные оценки потерь могут измениться. По данным Reuters, речь идет прежде всего о снижении доходов от простого оборудования для иностранных клиентов и повышение затрат на производство.

Обратите внимание! Ранее американские производители уже понесли убытки из-за ограничений экспорта в Китай, которые были введены администрацией президента Джо Байдена в рамках политики сдерживания передовых технологий. Сейчас же команда Трампа начала расследование в отношении импорта микрочипового оборудования.



Параллельно приостановлено "зеркальные пошлины", которые были анонсированы в апреле, однако идея стимулирования внутреннего производства через новые ограничения остается на повестке дня.