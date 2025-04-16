Компанії втратять мільйони

Як повідомляє Reuters, щорічні додаткові витрати можуть перевищити 1 мільярд доларів, інформує 24 Канал.

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Найбільше постраждають три ключові гравці галузі:

Applied Materials,

Lam Research

KLA,

Зауважте. Кожна з цих компаній, за попередніми оцінками, ризикує втратити близько 350 мільйонів доларів на рік. Менші компанії, такі як Onto Innovation, також можуть зіткнутися з мільйонними витратами.

Що відомо про компанії та адаптацію до нових правил

Американські виробники займаються створенням високотехнологічного обладнання для виготовлення мікросхем – систем, що складаються з тисяч спеціалізованих деталей.

Втрата доступу до іноземних ринків та необхідність пошуку альтернативних постачальників складових компонентів може серйозно вплинути на виробничі ланцюги.

Крім цього, компаніям доведеться витрачати кошти на адаптацію до нових правил: найм додаткового персоналу, зміни у логістиці та юридичний супровід.

Тарифи ще не сформовані

Ситуація ускладнюється тим, що структура тарифів ще остаточно не сформована, тому фінальні оцінки втрат можуть змінитися. За даними Reuters, мова йде насамперед про зниження доходів від простішого обладнання для іноземних клієнтів та підвищення витрат на виробництво.

Зауважте! Раніше американські виробники вже зазнали збитків через обмеження експорту до Китаю, які були введені адміністрацією президента Джо Байдена в межах політики стримування передових технологій. Нині ж команда Трампа розпочала розслідування щодо імпорту мікрочипового обладнання.



Паралельно призупинено "дзеркальні мита", які були анонсовані у квітні, однак ідея стимулювання внутрішнього виробництва через нові обмеження залишається на порядку денному.