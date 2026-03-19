В центре Львова открыли новый McDonald's: как он выглядит

В центре Львова появился новый ресторан McDonald's Ukraine. Заведение работает рядом с городской ратушей, поэтому вполне вероятно, станет популярным среди гостей города.

Что известно о новом McDonald's во Львове?

Ресторан открыли на площади Рынок, пишет NV.

Смотрите также Новый биометановый завод заработал в Украине: что о нем известно

Во время обустройства локации команда сделала акцент на сохранении исторического наследия здания: частично отреставрировали фасады, восстановили внутренние конструкции и привели в порядок крышу.

Кроме этого, в помещении модернизировали инженерные коммуникации, одновременно оставив аутентичные детали интерьера. Общая площадь ресторана составляет 935 квадратных метров:

на первом уровне обустроили 38 посадочных мест;

еще 148 – в подвале.

Гости могут делать заказы ежедневно с 7:00 до 23:00 – через семь терминалов самообслуживания или воспользовавшись доставкой "МакДеливери".

В новом заведении трудоустроили около 80 человек. Это уже 124-й ресторан сети в Украине и 14-й во Львове.

Новый McDonald's во Львове / фото NV

Новый McDonald's во Львове / фото NV

Новый McDonald's во Львове / фото NV

В 2026 году появится новый McDonald's в Буковеле, строительство которого начали 20 ноября 2025 года.

В прошлом году McDonald's запустил сервис "Мобильный заказ" через мобильное приложение в 8 областях Украины. Клиенты могут выбрать ресторан, оформить и оплатить заказ онлайн, выбрав способ получения.

Летом 2025 года McDonald's в Украине начал трудоустраивать подростков с 16 лет, предлагая гибкий график работы и ограничения на продолжительность рабочей недели. Компания будет инвестировать в обучение молодых работников, способствуя развитию профессиональных навыков и личных качеств.



