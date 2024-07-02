Станет дороже: почему стоимость газировки вырастет в ближайшее время

В Украине вводят новый налог. Из-за него может вырасти стоимость газированных напитков.

Что известно об этом налоге

В Налоговом кодексе вводится ставка налога на напитки с ароматическими веществами, подсластителем или сахаром, при условии, что они минеральные или газированные. Это значение составит 0,1 евро за литр (ориентировочно 4 гривны).

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Указанный налог должен вводиться в течение следующих 3 лет. Вероятно, из-за этого изменится стоимость на газированные и соковые напитки.

Идея внедрения такого налога не нова. В прошлом году в ВРУ были зарегистрированы такие законопроекты:

№9032-1 – изменения в Налоговом кодексе, благодаря которым должно быть добавлено 0,1 евро к каждому литру напитка.

№9033-1 – предложение использовать налог для реализации программ здравоохранения, а также поддержка школьного детского питания.

Министерство здравоохранения поддерживает введение акцизы на сладкие напитки. Ведь именно этот продукт связывают с развитием многих тяжелых болезней, в частности диабета.