Что известно об этом налоге
В Налоговом кодексе вводится ставка налога на напитки с ароматическими веществами, подсластителем или сахаром, при условии, что они минеральные или газированные. Это значение составит 0,1 евро за литр (ориентировочно 4 гривны).
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Указанный налог должен вводиться в течение следующих 3 лет. Вероятно, из-за этого изменится стоимость на газированные и соковые напитки.
Идея внедрения такого налога не нова. В прошлом году в ВРУ были зарегистрированы такие законопроекты: