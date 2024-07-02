Що відомо про цей податок

У Податковому кодексі вводиться ставка податку на напої з ароматичними речовинами, підсолоджувачем або цукром, за умови, що вони мінеральні або газовані. Це значення складе 0,1 євро за літр (орієнтовно 4 гривні).

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Вказаний податок має вводитись протягом наступних 3 років. Імовірно, через це зміниться вартість на газовані та сокові напої.

Ідея впровадження такого податку не нова. Торік у ВРУ були зареєстровані такі законопроєкти:

№9032-1 – зміни у Податковому кодексі, завдяки яким має бути додано 0,1 євро до кожного літра напою.

№9033-1 – пропозиція використати податок для реалізації програм галузі охорони здоров'я, а також підтримка шкільного дитячого харчування.

Цікаво, що Міністерство охорони здоров'я підтримує введення акцизи на солодкі напої. Адже саме цей продукт пов'язують з розвитком багатьох важких хвороб, зокрема діабету.