Самая дорогая сделка в спорте: "Лос-Анджелес Лейкерс" переходит к новому владельцу
- Баскетбольный клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" продан Марку Уолтеру за примерно 10 миллиардов долларов, что является самой дорогой сделкой в истории американского спорта.
- Семья Бассов оставляет за собой 15% акций, а Джини Басс будет продолжать руководить "Лейкерс" еще несколько лет.
Баскетбольный клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" переходит под контроль нового инвестора. Семья Бассов, которая более четырех десятилетий владела большинством акций легендарной франшизы согласилась продать контрольный пакет бизнесмену Марку Уолтеру.
Что известно о сделке
Стоимость сделки оценили в около 10 миллиардов долларов, что делает ее самой дорогой в истории американского профессионального спорта, пишет ESPN, информирует 24 Канал.
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По данным источников, Бассам оставят миноритарную долю – ориентировочно 15%. Также Джини Басс сохранит роль управляющего владельца "Лейкерс" еще по крайней мере несколько лет. Собственно, это было среди ключевых условий сделки.
Кто такой Марк Уолтер
Марк Уолтер – глава и CEO компании TWG Global, многопрофильного холдинга с активами в сфере спорта, медиа и технологий. Он уже владел 26% акций "Лейкерс" с 2021 года, после приобретения доли у Фила Аншутца, что также предоставило ему приоритетное право выкупа франшизы.
Справочно. В портфеле Уолтера: бейсбольный клуб "Лос-Анджелес Доджерс", женская баскетбольная команда "Лос-Анджелес Спаркс", футбольный клуб "Челси", а также команды в женской хоккейной лиге и автоспорте, включая Cadillac Formula 1.
Наследие семьи Бассов
"Лейкерс" оставался под управлением семьи Бассов в течение 46 лет – дольше всех владельцев клубов НБА. Джерри Басс приобрел команду в 1979 году за 67,5 миллионов долларов. С тех пор "Лейкерс" стали одной из самых успешных команд лиги, получив 11 чемпионских титулов с 1980 года.
После смерти Джерри в 2013 году собственность перешла к трасту, которым руководили шестеро его детей. В 2017-м было достигнуто внутреннее соглашение, предоставившее Джине Басс руководящую роль. Продажа контрольного пакета Уолтеру была утверждена большинством голосов в семье.
Свидетельствует ли сделка о новой эре для "Лейкерс"
Сделка действительно может открыть новый этап в развитии франшизы: с новым стратегическим видением, но сохранением исторической преемственности. По крайней мере на первое время команда останется под привычным руководством – с новым ресурсом для более масштабных решений.