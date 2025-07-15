Нужно ли регистрировать бизнес, если продаешь в Instagram

Обычный аккаунт в Instagram с продажей косметики или хендмейда может стать причиной внимания со стороны налоговой. Если вы регулярно принимаете заказы и получаете доход – ваша деятельность считается предпринимательской, даже если всё происходит только в соцсетях.

Нужно ли регистрировать бизнес?

Когда стоит регистрировать ФЛП, если продаете через Instagram и какие последствия ждут в случае нарушения, рассказывает 24 Канал.

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По закону, если вы регулярно получаете прибыль от продажи товаров или услуг – вы обязаны зарегистрироваться как ФЛП (физическое лицо-предприниматель) или выбрать другую форму бизнеса.

Заметьте. Этого требует Налоговый кодекс Украины. Даже если бизнес работает исключительно через Instagram или другие соцсети, его нужно легализовать.

Что считается предпринимательской деятельностью?

Если вы регулярно продаете товары (одежду, бижутерию, косметику и т.д.). Или же предоставляете рекламные услуги, работаете по бартеру, или вовлечены в инфлюенс-маркетинг.

Конечно, если ведете прием оплат на банковские карты, MonoPay, Wayforpay, Revolut и тому подобное.

В то же время разовая продажа старых вещей или б/у товаров не является предпринимательством и не требует регистрации.

Что грозит за отсутствие регистрации?

Налоговая служба мониторит активность в соцсетях и может признать такую деятельность нелегальным предпринимательством. В случае выявления нарушений, возможно начисление штрафов, возврат неуплаченных налогов.

В частности, возможна административная или даже уголовная ответственность (в случае больших объемов прибыли).

Как работать законно: