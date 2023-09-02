Amazon еще на год продлил льготы для украинского бизнеса
Источник:Мінцифра
Компания Amazon решила пойти навстречу украинскому бизнесу, работающему в условиях войны. Наши предприниматели смогут и дальше не платить реферальную комиссию.
Украинские предприниматели могут и дальше пользоваться льготами на платформе Amazon. Компания решила и дальше не брать с них реферальную комиссию.
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Особые условия для украинского бизнеса продлили на год – до сентября 2024 года. Следовательно, наши предприниматели могут продолжать развитие на международном уровне и работать на усиление бренда Украины.
Спасибо компании за то, что отозвалось на наше предложение об отмене комиссии для украинцев в прошлом году и продлила срок до сентября 2024-го,
– прокомментировал сотрудничество Михаил Федоров.
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