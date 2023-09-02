Українські підприємці можуть і надалі користуватися пільгами на платформі Amazon. Компанія вирішила й надалі не брати з них реферальну комісію.

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Особливі умови для українського бізнесу продовжили на рік – до вересня 2024 року. Відтак, наші підприємці можуть продовжувати розвиток на міжнародному рівні та працювати на підсилення бренду України.

Дякую компанії за те, що відгукнулася на нашу пропозицію про скасування комісії для українців минулого року та продовжила термін до вересня 2024-го,

– прокоментував співпрацю Михайло Федоров.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" зуміла не лише розширити діяльність на нові країни, а й збільшити прибутки. У 2023 році чистий дохід компанії зріс аж у 5 разів.