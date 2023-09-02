Украинские предприниматели могут и дальше пользоваться льготами на платформе Amazon. Компания решила и дальше не брать с них реферальную комиссию.

Читайте также Цифровой маркетинг в современном бизнесе: как увеличить доход с помощью онлайна

Особые условия для украинского бизнеса продлили на год – до сентября 2024 года. Следовательно, наши предприниматели могут продолжать развитие на международном уровне и работать на усиление бренда Украины.

Спасибо компании за то, что отозвалось на наше предложение об отмене комиссии для украинцев в прошлом году и продлила срок до сентября 2024-го,

– прокомментировал сотрудничество Михаил Федоров.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" сумела не только расширить деятельность на новые страны, но и увеличить прибыль. В 2023 году чистый доход компании вырос только в 5 раз.