Новый холдинг на 27 миллиардов долларов: как королевская семья Эмиратов хочет поразить мир бизнеса
Источник:Bloomberg
В скором времени на международном рынке появится новый мощный игрок. К его появлению причастна королевская семья ОАЭ.
Масштабирование крупной бизнес-империи
Крупнейшая на бирже Абу-Даби компания, возглавляемая ключевым членом королевской семьи ОАЭ, планирует создать новый холдинг. Его активы составят 27 миллиардов долларов, а секторы деятельности будут касаться разных секторов экономики, от финансовых услуг до горнодобывающей промышленности.
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Компания 2PointZero станет частью империи шейха Тахнуна бен Заида Аль Нагаяна Abu Dhabi International Holding Co. Ее общая стоимость оценивается примерно в 239 миллиардов долларов.
В новый холдинг войдет новый фонд Абу-Даби Lunate и компания International Resources Holding. Кроме того, сюда войдут следующие активы:
- инвестиционная компания Chimera;
- Beltone Financial;
- криптомайнеры Citadel Technologies и Sagasse Investments.
Что известно о владельце империи
Шейх Тахнун бен Заид Аль Нагаян – брат президента ОАЭ, занимает должность советника по национальной безопасности. В настоящее время он является одним из самых влиятельных бизнесменов в мире.
Его инвесткомпания имеет годовой оборот в 300 миллиардов долларов. Кроме того, именно он является самым крупным кредитором страны. Что касается IHC, то ключевой актив империи за последние несколько месяцев вырос в стоимости на 3,2%, что повысило рыночную стоимость компании на 7,5 миллиарда долларов.