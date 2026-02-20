"Мама" обезьянки Панча: какая сеть и за сколько продает вирусную игрушку

На днях сеть облетела история обезьянки Панча и растрогала пользователей по всему миру: животное нашло утешение в плюшевой игрушке вместо семьи. Стало известно, где именно продается игрушечная "мама" Панча.

Где купить игрушечную обезьяну, как у Панча?

Известно, что шестимесячный Панч живет в зоопарке в городе Итикава, что в Японии, пишет UCSC.

Смотрите также Производитель Labubu отчитывается о взрывном росте: прибыль +400%

Когда мама его покинула, а другие обезьяны не приняли в свою компанию, малыша взяли под опеку работники зоопарка. Для приматов важен социальный контакт и поддержка, поэтому смотрители пытались как-то заполнить эту пустоту: давали Панчу полотенца, мягкие одеяла, различные ткани, чтобы ему было уютнее.

В конце концов обезьянка выбрала для себя игрушку: Панч обнимал ее, спал с ней, таскал всюду за собой и не отпускал ни на минуту.

Впоследствии пользователи в сети узнали в "новой маме" популярную игрушку из IKEA – орангутанга DJUNGELSKOG. Ее можно купить на американском вебсайте бренда 19,99 долларов.

Сама IKEA отреагировала очень спокойно и без лишнего пафоса: просто добавила фото Панча в макет своего каталога, а рядом с названием DJUNGELSKOG появилась подпись "мама Панча".

Игрушка на сайте IKEA / фото creapills.com

Обезьянка Панч / фото Ichikawa City Zoo

Какая еще игрушка завирусилась благодаря соцсетям?