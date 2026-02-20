Где купить игрушечную обезьяну, как у Панча?
Известно, что шестимесячный Панч живет в зоопарке в городе Итикава, что в Японии, пишет UCSC.
Когда мама его покинула, а другие обезьяны не приняли в свою компанию, малыша взяли под опеку работники зоопарка. Для приматов важен социальный контакт и поддержка, поэтому смотрители пытались как-то заполнить эту пустоту: давали Панчу полотенца, мягкие одеяла, различные ткани, чтобы ему было уютнее.
В конце концов обезьянка выбрала для себя игрушку: Панч обнимал ее, спал с ней, таскал всюду за собой и не отпускал ни на минуту.
Впоследствии пользователи в сети узнали в "новой маме" популярную игрушку из IKEA – орангутанга DJUNGELSKOG. Ее можно купить на американском вебсайте бренда 19,99 долларов.
Сама IKEA отреагировала очень спокойно и без лишнего пафоса: просто добавила фото Панча в макет своего каталога, а рядом с названием DJUNGELSKOG появилась подпись "мама Панча".
Игрушка на сайте IKEA / фото creapills.com
Обезьянка Панч / фото Ichikawa City Zoo
Какая еще игрушка завирусилась благодаря соцсетям?
В 2023 – 2024 годах Labubu стал настоящей международной сенсацией. Куклы появлялись в руках Рианны, Ким Кардашьян и Дэвида Бекхэма. После каждого упоминания в СМИ или соцсетях цена редких Labubu растет на десятки или даже сотни долларов.
- Игрушки Labubu заняли 4 место в общем рейтинге запросов Google в Украине в 2025 году и 1 место в категории "Покупки".
Pop Mart International Group Ltd. сообщил о росте доходов на 250% в третьем квартале 2025 года благодаря популярности игрушек Labubu. Несмотря на рекордные показатели продаж, эксперты предупредили о спаде спроса на Labubu, что привело к потере около 13 миллиардов долларов капитализации в сентябре.