Де купити іграшкову мавпу, як у Панча?

Відомо, що шестимісячний Панч живе у зоопарку в місті Ітікава, що у Японії, пише UCSC.

Коли мама його покинула, а інші мавпи не прийняли у свою компанію, малюка взяли під опіку працівники зоопарку. Для приматів важливий соціальний контакт та підтримка, тому доглядачі намагалися якось заповнити цю порожнечу: давали Панчу рушники, м’які ковдри, різні тканини, щоб йому було затишніше.

Зрештою мавпеня обрало для себе іграшку: Панч обіймав її, спав із нею, тягав усюди за собою й не відпускав ні на хвилину.

Згодом користувачі в мережі впізнали в "новій мамі" популярну іграшку з IKEA – орангутанга DJUNGELSKOG. Її можна купити на американському вебсайті бренду 19,99 доларів.

Сама IKEA відреагувала дуже спокійно й без зайвого пафосу: просто додала фото Панча до макета свого каталогу, а поруч із назвою DJUNGELSKOG з’явився підпис "мама Панча".

Іграшка на сайті IKEA / фото creapills.com

Мавпеня Панч / фото Ichikawa City Zoo

