В обход санкций: как Китаю удается покупать оборудование США

Китайские компании активно покупают американское оборудование для производства чипов. Происходит это вопреки введенным США ограничениям на экспорт таких товаров.

Отмечается, что ежегодный доклад Конгресса США посвящен изучению того, как китайская компания в сфере телекоммуникаций Huawei сумела разработать 7-нанометровый чип для своего смартфона Mate 60 Pro. И это, несмотря на введенные в октябре 2022 года санкции со стороны администрации Байдена.

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Министерство торговли США вводило ограничения на экспорт оборудования в Китай, которое может использоваться для производства чипов 14 нанометров и менее.

Как Китай обошел санкции

Согласно докладу, Китай успешно накопил запасы оборудования. благодаря задержкам между введением США ограничений в октябре 2022 года и подобными действиями Японии и Нидерландов в июле и сентябре 2023 соответственно.

Объемы импорта оборудования

За первые восемь месяцев 2023 г. объем импорта Китаем полупроводникового оборудования из всех стран составлял 13,8 миллиарда долларов.

В период с января по август 2023 года Китай импортировал из Нидерландов оборудование для полупроводников на сумму 3,2 миллиарда долларов, что на 96% больше, чем затрачено за тот же период 2022 года.

, что США убедили Японию и Нидерланды, владеющие аналогичной технологией для производства микросхем, ввести ограничения на экспорт оборудования в Китай.

Отчет не содержит четких предложений по решению недостатков в законодательстве США, однако призывается Конгресс требовать регулярного проведения оценки эффективности контроля экспорта микросхем для поддержки их производства.