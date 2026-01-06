Россия неоднократно пыталась ударить по заводу "Олейна": он принадлежит американской компании

Дроновая атака России по Днепру 5 января нанесла разрушения по всему городу. Российский удар повредил гражданский завод по производству подсолнечного масла, принадлежащий известной американской компании.

Что известно об обстреле завода "Олейна"?

Целенаправленный российский удар повредил завод “Олейна” в Днепре, принадлежащий известной американской компании Bunge, пишет 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу.

По его словам, это нападение не было ошибкой – оно было преднамеренным, поскольку россияне неоднократно пытались ударить по этому объекту.

В прошлом году российские удары повредили офисы Boeing в Киеве, крупного американского производителя электроники на Закарпатье и другие объекты. В течение полномасштабной войны примерно половина членов Торговой палаты США в Украине получили повреждения или разрушения своих объектов в разных масштабах,

– рассказал Сибига.

Какие последствия атаки?

В результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла, пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

5 января было известно, что коммунальщики убирают, бросают песок и смесь, но проезд по Набережной будет невозможным в течение 2 – 3 суток. Движение общественного транспорта на некоторых участках тоже пришлось перекрыть.

Какой еще бизнес пострадал из-за ударов России?