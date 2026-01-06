Россия неоднократно пыталась ударить по заводу "Олейна": он принадлежит американской компании
- Российская дроновая атака 5 января повредила завод "Олейна" в Днепре, принадлежащий американской компании Bunge.
- В результате атаки на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла, что усложнило движение транспорта на несколько дней.
Дроновая атака России по Днепру 5 января нанесла разрушения по всему городу. Российский удар повредил гражданский завод по производству подсолнечного масла, принадлежащий известной американской компании.
Что известно об обстреле завода "Олейна"?
Целенаправленный российский удар повредил завод “Олейна” в Днепре, принадлежащий известной американской компании Bunge, пишет 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу.
По его словам, это нападение не было ошибкой – оно было преднамеренным, поскольку россияне неоднократно пытались ударить по этому объекту.
В прошлом году российские удары повредили офисы Boeing в Киеве, крупного американского производителя электроники на Закарпатье и другие объекты. В течение полномасштабной войны примерно половина членов Торговой палаты США в Украине получили повреждения или разрушения своих объектов в разных масштабах,
– рассказал Сибига.
Какие последствия атаки?
В результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла, пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.
5 января было известно, что коммунальщики убирают, бросают песок и смесь, но проезд по Набережной будет невозможным в течение 2 – 3 суток. Движение общественного транспорта на некоторых участках тоже пришлось перекрыть.
Какой еще бизнес пострадал из-за ударов России?
Во время обстрела Запорожья 1 и 2 января россияне атаковали магазин JYSK дронами и КАБ, что повредило крышу, вызвало пожар и потерю части товара. Сеть предварительно планирует переоткрыть поврежденный магазин JYSK этой зимой.
В ночь на 31 декабря обломки дрона упали на территорию терминала "Новой почты" в Одесской области, уничтожив 110 посылок на 2,3 миллиона гривен. Массированная атака на Одессу 31 декабря вызвала повреждение инфраструктуры, в частности 4 жилых домов.
В ноябре в результате российского удара по Киеву поврежден логистический центр сети супермаркетов Novus, погибли четверо водителей, еще пятеро ранены, но сотрудники в укрытии не пострадали.
В тот же день типография "От А до Я" в Киеве получила повреждения от дроновой атаки, но продолжила работу уже утром 25 ноября. Вражеский "Шахед" ударил по предприятию около 2:00 ночи, но среди работников никто не пострадал.