Сбор для "Охматдета" завершен: собрано втрое больше средств, чем нужно

Во время сбора, который организовали United24 и Monobank для восстановления детской больницы "Охматдет" в понедельник, 8 июля, было собрано 300 миллионов гривен. Стоит заметить, что первоначальная цель была намного меньше.

Сколько людей присоединилось к сбору

Сообщается, что сбор поддержало более 320 тысяч человек из 55 стран. Кроме того, большое количество компаний сделали немалый финансовый вклад.

Напоминаем UNITED24 и Monobank собрали для "Охматдета" 140 миллионов гривен

Это было легендарно! Банка разбито. Всем спасибо,

– так прокомментировал совладелец Mono Олег Гороховский.

Какие компании оказали помощь

Сбор для больницы "Охматдет" был закрыт за 41 час.

Всего около 50 компаний выделили значительные суммы для помощи детской больнице. Среди них PrivatBank, McDonald's Ukraine, Genesis, EPAM Ukraine, Investment Capital Ukraine (ICU), Эпицентр К, "Новая Почта", Slots City и многие другие.

Полный перечень компаний, которые не остались в стороне, можно найти по ссылке.

В то же время самый большой донат в 20 миллионов гривен отправила онлайн-платформа Grammarly. В то время как по 10 миллионов перечислили AWT Бавария и Kernel.