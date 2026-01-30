Россия ударила ракетой по фабрике Philip Morris в Харькове: что известно о последствиях

Компания "Филип Моррис Украина" сообщила о ракетном ударе по фабрике под Харьковом 30 января. На месте поднялся масштабный пожар, стало известно, пострадал ли кто-то из персонала.

Что известно об обстреле фабрики Philip Morris?

Вражеская ракета повредила часть фабрики, пишет "РБК-Украина".

Самое важное – по предварительной информации, пострадавших нет. Весь дежурный персонал находился в укрытии. Компания находится в постоянном контакте с экстренными службами и оказывает необходимое содействие,

– говорится в сообщении.

Известно, что сейчас на месте работают спасательные службы, продолжается ликвидация пожара.

Работала ли харьковская фабрика?

Харьковская фабрика Philip Morris в Украине остается приостановленной с 24 февраля 2022 года, пишет 24 Канал.

В 2024 году компания открыла новую фабрику во Львовской области, инвестировав в ее запуск 30 миллионов долларов. К работе на новой фабрике было релоцировано 250 сотрудников харьковской фабрики.

Какой еще бизнес пострадал из-за ударов России?