У производителя Nutella проводят проверки: в чем заподозрили шоколадного гиганта

Еще 13 апреля Еврокомиссия заявила о необъявленных проверках в офисах ведущей шоколадной кондитерской компании в двух странах. Правда, название производителя там не уточнили.

Что известно о проверках в Ferrero?

Причиной назвали подозрения в возможном нарушении антимонопольного законодательства ЕС. Позже стало известно, что речь идет о группе Ferrero – производителя шоколадно-ореховой пасты Nutella, передает Bloomberg.

Уже 15 апреля итальянский кондитерский гигант подтвердил выездные проверки представителями Еврокомиссии в своих офисах. Однако конкретные данные о времени таких мероприятий там не разглашают.

Компания полностью сотрудничает и предоставляет запрашиваемую информацию,

– отметили в Ferrero.

А вот в Еврокомиссии отказались от дополнительных комментариев. Однако из предыдущего заявления известно, что расследование в отношении неназванной компании сосредоточено на том, ограничивал ли производитель торговлю своей продукцией между странами ЕС (так называемая практика территориальных ограничений поставок).

Справка: подобные рейды в ЕС являются предварительным этапом расследования подозрений в нарушениях антимонопольного законодательства. Штрафы могут достигать 10% от глобального дохода, но редко накладываются в таких размерах.

Что известно о владельце Ferrero?