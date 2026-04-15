Що відомо про перевірки у Ferrero?

Причиною назвали підозри у можливому порушенні антимонопольного законодавства ЄС. Згодом стало відомо, що йдеться про групу Ferrero – виробника шоколадно-горіхової пасти Nutella, передає Bloomberg.

Уже 15 квітня італійський кондитерський гігант підтвердив виїзні перевірки представниками Єврокомісії у своїх офісах. Однак конкретніші дані щодо часу таких заходів там не розголошують.

Компанія повністю співпрацює та надає запитувану інформацію,

– наголосили у Ferrero.

А от у Єврокомісії відмовилися від додаткових коментарів. Однак із попередньої заяви відомо, що розслідування щодо неназваної компанії зосереджене на тому, чи обмежував виробник торгівлю своєю продукцією між країнами ЄС (так звана практика територіальних обмежень постачання).

Довідка: подібні рейди в ЄС є попереднім етапом розслідування підозр у порушеннях антимонопольного законодавства. Штрафи можуть сягати 10% від глобального доходу, але рідко накладаються в таких розмірах.

Що відомо про власника Ferrero?