Что известно о проверках в Ferrero?
Причиной назвали подозрения в возможном нарушении антимонопольного законодательства ЕС. Позже стало известно, что речь идет о группе Ferrero – производителя шоколадно-ореховой пасты Nutella, передает Bloomberg.
Уже 15 апреля итальянский кондитерский гигант подтвердил выездные проверки представителями Еврокомиссии в своих офисах. Однако конкретные данные о времени таких мероприятий там не разглашают.
Компания полностью сотрудничает и предоставляет запрашиваемую информацию,
– отметили в Ferrero.
А вот в Еврокомиссии отказались от дополнительных комментариев. Однако из предыдущего заявления известно, что расследование в отношении неназванной компании сосредоточено на том, ограничивал ли производитель торговлю своей продукцией между странами ЕС (так называемая практика территориальных ограничений поставок).
Справка: подобные рейды в ЕС являются предварительным этапом расследования подозрений в нарушениях антимонопольного законодательства. Штрафы могут достигать 10% от глобального дохода, но редко накладываются в таких размерах.
Что известно о владельце Ferrero?
Непубличный миллиардер Джованни Ферреро возглавляет самую богатую семью Италии с 2015 года – после смерти своего отца Микеле Ферреро, который сделал популярной Nutella и превратил кондитерскую на северо-западе страны в одного из крупнейших производителей сладостей в Европе.
Итальянский бизнесмен сосредоточился на приобретении активов в США в рамках 10-летней кампании по расширению, которая удвоила доход и сделала Ferrero третьим по величине производителем сладких упакованных продуктов в мире.