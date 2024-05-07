Чтобы не потерять стаж: какие нюансы нужно знать об оцифровке электронной книжки

Чтобы сохранить свой накопленный стаж, необходимо загрузить документы о трудовой деятельности на веб-портале ПФУ. Украинцы могут сделать это самостоятельно, или же попросить об этом своего работодателя.

Электронные трудовые книжки в Украине

Начиная с 2021 года, в Украине официально действуют электронные трудовые книжки. В Пенсионном фонде рекомендуют сохранить свой стаж путем оцифровки документов о трудовой деятельности на веб-портале ПФУ.

Читайте также: Фонд Баффета сократил свою долю в Apple: что об этом заявил сам миллиардер

Однако перед оцифровкой, необходимо провести аудит своей трудовой книжки.

Таким образом, следует осмотреть первую страницу и проверить наличие:

фамилии, имя и отчество, даты рождения владельца трудовой книжки;

подпись владельца трудовой книжки, которой он заверил правильность внесенных данных;

подпись лица, ответственного за выдачу трудовых книжек;

печати заведения, где трудовую заполнили впервые.

Какие еще важные нюансы нужно знать