Чтобы не потерять стаж: какие нюансы нужно знать об оцифровке электронной книжки
7 мая 2024, 16:24Читати новину українською
Источник:ПФУ
Чтобы сохранить свой накопленный стаж, необходимо загрузить документы о трудовой деятельности на веб-портале ПФУ. Украинцы могут сделать это самостоятельно, или же попросить об этом своего работодателя.
Электронные трудовые книжки в Украине
Начиная с 2021 года, в Украине официально действуют электронные трудовые книжки. В Пенсионном фонде рекомендуют сохранить свой стаж путем оцифровки документов о трудовой деятельности на веб-портале ПФУ.
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Однако перед оцифровкой, необходимо провести аудит своей трудовой книжки.
Таким образом, следует осмотреть первую страницу и проверить наличие:
- фамилии, имя и отчество, даты рождения владельца трудовой книжки;
- подпись владельца трудовой книжки, которой он заверил правильность внесенных данных;
- подпись лица, ответственного за выдачу трудовых книжек;
- печати заведения, где трудовую заполнили впервые.
Какие еще важные нюансы нужно знать
- Если обнаружены неточности в фамилии, имя, отчество или дате рождения у владельца документа, изменения можно внести по месту последней работы с помощью соответствующих документов. Если эти документы отсутствуют, коррекции могут быть осуществлены путем судебного вмешательства.
- Также необходимо проверить все записи о местах работы. В случае выявления ошибок, они должны быть исправлены на предприятии, которое делало эти записи. Если такое предприятие ликвидировано, соответствующую запись делает правопреемник, а в случае его отсутствия – стоит обратиться в архив.
- После того, как данные с бумажного носителя оцифрованы и подтверждены, электронный документ имеет полноправную силу. В дальнейшем владелец трудовой книжки может вести исключительно онлайн-записи, или же, по желанию, дублировать их в физический носитель.