Електронні трудові книжки в Україні

Починаючи з 2021 року в Україні офіційно діють електронні трудові книжки. У Пенсійному фонді рекомендують зберегти свій стаж шляхом відцифрування документів про трудову діяльність на вебпорталі ПФУ.

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Однак, перед її відцифруванням, необхідно провести аудит своєї трудової книжки.

Таким чином, слід оглянути першу сторінку та перевірити наявність:

прізвища, ім’я та по батькові, дати народження власника трудової книжки;

підпис власника трудової книжки, яким він завірив правильність внесених даних;

підпис особи, відповідальної за видачу трудових книжок;

печатки закладу, де трудову заповнили вперше.

Які ще важливі нюанси потрібно знати