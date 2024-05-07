Електронні трудові книжки в Україні
Починаючи з 2021 року в Україні офіційно діють електронні трудові книжки. У Пенсійному фонді рекомендують зберегти свій стаж шляхом відцифрування документів про трудову діяльність на вебпорталі ПФУ.
Читайте також: Фонд Баффета скоротив свою частку в Apple: що про це заявив сам мільярдер
Однак, перед її відцифруванням, необхідно провести аудит своєї трудової книжки.
Таким чином, слід оглянути першу сторінку та перевірити наявність:
- прізвища, ім’я та по батькові, дати народження власника трудової книжки;
- підпис власника трудової книжки, яким він завірив правильність внесених даних;
- підпис особи, відповідальної за видачу трудових книжок;
- печатки закладу, де трудову заповнили вперше.
Які ще важливі нюанси потрібно знати
- Якщо виявлено неточності у прізвищі, ім'я, по батькові або даті народження у власника документа, зміни можна внести за місцем останньої роботи за допомогою відповідних документів. Якщо ці документи відсутні, корекції можуть бути здійснені шляхом судового втручання.
- Також необхідно перевірити всі записи про місця роботи. У випадку виявлення помилок, вони повинні бути виправлені на підприємстві, яке робило ці записи. Якщо таке підприємство ліквідоване, відповідний запис робить правонаступник, а у випадку його відсутності – варто звернутися до архіву.
- Після того, як дані з паперового носія відцифровані та підтвердженні, електронний документ має повноправну силу. Надалі власник трудової книжки може вести виключно онлайн-записи, або ж, за бажанням, дублювати їх у фізичний носій.