В Одессе арестовали имущество россиян на 39 миллионов гривен

Бюро экономической безопасности произвело арест имущества россиян в Одессе. Речь идет о товаре на десятки миллионов гривен.

БЭБ удалось обнаружить попытку растаможить российское биотопливо. К схеме были причастны украинские чиновники.

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Арест российского имущества

Одно из украинских предприятий решило нарушить введенное Украиной ограничение относительно ввоза на нашу территорию продукции из России. Злоумышленники в сговоре с чиновниками надеялись узаконить нелегальный товар.

Работники БЭБ обнаружили, что компания ввезла по железнодорожному пути сырье для изготовления топливных брикетов. Детективы провели обыски и изъяли имущество.

Как сообщили правоохранители, всего удалось арестовать 19 грузовых вагонов и 1000 тонн биотоплива. Приблизительная стоимость изъятого товара – 39 миллионов гривен.