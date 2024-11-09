Одесский производитель протезов перешел в частные руки: за сколько миллионов его продали

Фонд госимущества продолжает наполнять бюджет путем приватизации. Продажа некоторых лотов приносит десятки миллионов гривен.

Успешный аукцион

8 ноября Фонд государственного имущества продал единый имущественный комплекс Одесского экспериментального протезно-ортопедического предприятия. В аукционе участвовали два участника, сообщает 24 Канал со ссылкой на Prozorro.Продажи.

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Стартовая цена лота составляла 46,37 миллиона гривен. По итогам торгов победителем стало ООО "Альфа Бионик", зарегистрированное в Николаеве. За предприятие компания выложит 53,5 миллиона гривен.

Победитель также в течение 6 месяцев должен погасить долги и не допустить увольнения работников. Основную профильную деятельность нельзя менять 10 лет.

Что известно о победителе аукциона

ООО "Альфа-Бионик" начало работу в 2020 году. Бенефециарами являются Денис Фидченко из Одессы и гражданка Грузии Мадлена Вардеросян. Компания делает протезы, ортезы, ортопедическую обувь, кресла колесные и тому подобное.

В мае "Альфа-Бионик" пыталось купить протезно-ортопедическое предприятие в Николаеве. Впрочем, по результатам аукциона был выбран другой победитель.