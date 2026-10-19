Американцы обещали, но не пришли: Украина вновь не смогла продать один из крупнейших заводов

Украина вновь не смогла найти покупателя для одного из крупнейших химических предприятий страны. Очередной аукцион по приватизации Одесского припортового завода не состоялся, несмотря на ранее проявленный интерес со стороны американских компаний.

Почему аукцион снова сорвался

Запланированный на 19 октября онлайн-аукцион по приватизации 99,5667% акций Одесского припортового завода не состоялся из-за отсутствия участников. Стартовая цена пакета составляла 4,308 миллиарда гривен, сообщил глава ФГИУ Дмитрий Наталуха.

Чуда, к сожалению, не произошло, а ежедневный, утомительный, кропотливый труд тоже, бывает, оказывается бессильным перед банальной политической конъюнктурой. Итак, официально – аукцион по продаже Одесского припортового завода не состоялся. Торги в очередной раз отменены из-за отсутствия участников,

– сообщил он.

Поэтому после очередного неудачного аукциона Одесский припортовый завод остается законсервированным. В то же время предприятие по-прежнему нуждается в финансировании.

По данным Наталухи, содержание завода обходится государству примерно в 62 миллиона гривен ежемесячно. Из-за этого дальнейшая судьба предприятия и его коллектива остается важным вопросом, а Фонду госимущества необходимо разрабатывать новые антикризисные сценарии.

Почему американские инвесторы решили подождать

По словам Наталухи, перспективы приватизации изначально были многообещающими. Американские компании, которые ранее присылали письма с гарантиями участия в аукционе и готовностью предложить стартовую цену, в конечном итоге решили дождаться завершения промежуточных выборов в США.

"Давайте дождемся 3 ноября" (дата промежуточных выборов в США) – фраза, которую я слышал чаще всего за последние 2–3 дня от американских компаний, которые до этого прислали письма, в которых они "гарантировали принять участие в аукционе и сделать ставку в размере стартовой цены". Речь идет не о непредсказуемости войны. Речь идет о непредсказуемости политики. И политиков,

– написал Наталуха.

Ранее сообщалось, что заводом интересуются несколько потенциальных покупателей из США. Их привлекали как само предприятие, так и его стартовая цена. В то же время усиление российских обстрелов Украины заставило инвесторов более внимательно оценивать риски, пишет "Главком".

Представители американских компаний регулярно звонили в Фонд госимущества, чтобы узнать о ситуации с безопасностью в Одессе и перспективах приобретения завода. После последних событий в США, в частности так называемой " дизельного соглашения ", их стали интересовать не только возможные последствия атак, но и политические отношения между странами.

В частности, потенциальные покупатели спрашивали:

Имеют ли украинские власти разведывательные данные о возможных российских атаках; Получает ли Украина предупреждения от партнеров о запусках ракет; Не изменилось ли отношение украинских властей к американскому капиталу.

Наталуха подчеркивал, что военные риски инвестор может частично просчитать: оценить стоимость восстановления, застраховать отдельные риски и учесть возможные потери из-за простоев, обстрелов и нарушений логистики. В то же время непредсказуемость политического курса партнеров затрудняет планирование инвестиций на 15–20 лет.

К слову, осенью прошлого года "Одесский припортовый завод " уже пытались продать, однако попытка провалилась.

Он выставлялся на продажу за 4,49 миллиарда гривен, однако из-за отсутствия зарегистрированных участников аукцион был признан несостоявшимся.