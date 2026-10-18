О получении российского топлива 18 октября заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, пишет Reuters.

Зачем Турция покупает российский дизель?

По его словам, договоренность между США и Россией о поставках дизельного топлива важна для энергетической безопасности Турции.

Анкара зависит от российских энергоресурсов, а также от поставок из Ирана, Азербайджана и других стран.

В то же время Турция пытается диверсифицировать источники поставок благодаря соглашениям с США и другими партнерами.

В последние месяцы Россия ввела ограничения на экспорт дизельного топлива, столкнувшись с этой проблемой. Теперь она заключила соглашение с Трампом о дизельном топливе. По итогам переговоров, которые мы провели, мы получим часть этого топлива для Турции,

– сказал Байрактар в эфире телеканала Kanal 7.

Напомним, что 9 октября Дональд Трамп объявил о договоренностях с Россией о поставках дизельного топлива для снижения цен.

Американский президент пообещал немедленные поставки более 300 тысяч тонн топлива, а впоследствии еще несколько миллионов тонн.

15 октября в Кремле официально подтвердили, что российское топливо уже начало поступать на мировые рынки.

В Украине и ЕС раскритиковали дизельное соглашение Трампа с Путиным. В Конгрессе США – тоже, напомнив, что таким образом Россия получит миллионы долларов для убийства украинцев. Конгрессмены подготовили двухпартийный законопроект, призванный заблокировать дизельное соглашение.