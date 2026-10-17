Среди инициаторов законопроекта – член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, демократ Грегори Микс. Кроме того, документ поддержали еще 16 конгрессменов. Об этом говорится на сайте Комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

Что предусматривает новый законопроект

Инициатива предусматривает полный запрет для Американской корпорации по международному развитию инвестировать в российскую энергетику.

Документ также:

аннулирует уже выданные лицензии Минфина и запрещает выдавать их в будущем;

обязывает администрацию Дональда Трампа ввести новые санкции против российской энергетики.

Микс пояснил, что дизельное соглашение с Россией не принесет никакой пользы для США. Оно не повлияет на цены на энергоносители, которые на самом деле выросли из-за войны в Иране. В то же время это соглашение даст Путину много денег для того, чтобы и впредь безнаказанно убивать украинцев.

В то время как Соединенные Штаты должны были бы усиливать давление на Кремль, Дональд Трамп заигрывает с Путиным и заключает соглашения ради собственного обогащения, вместо того чтобы поддержать Украину,

– резко заявил конгрессмен.

Напомним, Трамп официально отказался вводить санкции против России. Свое решение он объяснил интересами национальной безопасности на фоне дефицита топлива.

Ранее более 20 конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США призвали Трампа ввести санкции против России и Ирана, предусмотренные законом сенатора Линдси Грэма.

Авторы письма подчеркнули, что Россия усиливает удары по украинской гражданской инфраструктуре и судам, перевозящим зерно. Они считают, что США должны усилить давление на Кремль и страны, финансирующие его войну. "Путин неоднократно демонстрировал, что реагирует на давление, а не на добрую волю", – отмечали конгрессмены.