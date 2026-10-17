Серед ініціаторів законопроєкту – член Комітету із закордонних справ Палати представників США, демократ Грегорі Мікс. Також документ підтримали ще 16 конгресменів. Про це йдеться на сайті комітету Палати представників США із закордонних справ.

Що передбачає новий законопроєкт

Ініціатива передбачає повну заборону для Американської корпорації з міжнародного розвитку інвестувати в російську енергетику.

Документ також:

анулює вже видані ліцензії Мінфіну та забороняє їх видавати у майбутньому;

зобов'язує адміністрацію Дональда Трампа запровадити нові санкції проти російської енергетики.

Мікс пояснив, що дизельна угода з Росією не принесе жодної користі для США. Вона не вплине на ціни енергосіїв, які насправді зросли через війну в Ірані. Водночас ця угода дасть Путіну багато коштів для того, аби безкарно вбивати українців надалі.

У той час, коли Сполучені Штати мали б посилювати тиск на Кремль, Дональд Трамп заграє з Путіним і укладає угоди задля власного збагачення, замість того щоб підтримати Україну,

– різко заявив конгресмен.

Нагадаємо, Трамп офіційно відмовився запроваджувати санкції проти Росії. Своє рішення він пояснив інтересами національної безпеки на тлі дефіциту пального.

Раніше понад 20 конгресменів від Республіканської та Демократичної партій США закликали Трампа запровадити санкції проти Росії та Ірану, передбачені законом сенатора Ліндсі Грема.

Автори листа наголосили, що Росія посилює удари по українській цивільній інфраструктурі та суднах, які перевозять зерно. Вони вважають, що США мають посилити тиск на Кремль і країни, які фінансують його війну. "Путін неодноразово демонстрував, що реагує на тиск, а не на добру волю" зазначали конгресмени.