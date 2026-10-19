Почему аукцион снова сорвался

Запланированный на 19 октября онлайн-аукцион по приватизации 99,5667% акций Одесского припортового завода не состоялся из-за отсутствия участников. Стартовая цена пакета составляла 4,308 миллиарда гривен, сообщил глава ФГИУ Дмитрий Наталуха.

Чуда, к сожалению, не произошло, а ежедневный, утомительный, кропотливый труд тоже, бывает, оказывается бессильным перед банальной политической конъюнктурой. Итак, официально – аукцион по продаже Одесского припортового завода не состоялся. Торги в очередной раз отменены из-за отсутствия участников,

– сообщил он.

Поэтому после очередного неудачного аукциона Одесский припортовый завод остается законсервированным. В то же время предприятие по-прежнему нуждается в финансировании.

По данным Наталухи, содержание завода обходится государству примерно в 62 миллиона гривен ежемесячно. Из-за этого дальнейшая судьба предприятия и его коллектива остается важным вопросом, а Фонду госимущества необходимо разрабатывать новые антикризисные сценарии.

Почему американские инвесторы решили подождать

По словам Наталухи, перспективы приватизации изначально были многообещающими. Американские компании, которые ранее присылали письма с гарантиями участия в аукционе и готовностью предложить стартовую цену, в конечном итоге решили дождаться завершения промежуточных выборов в США.

"Давайте дождемся 3 ноября" (дата промежуточных выборов в США) – фраза, которую я слышал чаще всего за последние 2–3 дня от американских компаний, которые до этого прислали письма, в которых они "гарантировали принять участие в аукционе и сделать ставку в размере стартовой цены". Речь идет не о непредсказуемости войны. Речь идет о непредсказуемости политики. И политиков,

– написал Наталуха.

Ранее сообщалось, что заводом интересуются несколько потенциальных покупателей из США. Их привлекали как само предприятие, так и его стартовая цена. В то же время усиление российских обстрелов Украины заставило инвесторов более внимательно оценивать риски, пишет "Главком".

Представители американских компаний регулярно звонили в Фонд госимущества, чтобы узнать о ситуации с безопасностью в Одессе и перспективах приобретения завода. После последних событий в США, в частности так называемой " дизельного соглашения ", их стали интересовать не только возможные последствия атак, но и политические отношения между странами.

В частности, потенциальные покупатели спрашивали:

Имеют ли украинские власти разведывательные данные о возможных российских атаках; Получает ли Украина предупреждения от партнеров о запусках ракет; Не изменилось ли отношение украинских властей к американскому капиталу.

Наталуха подчеркивал, что военные риски инвестор может частично просчитать: оценить стоимость восстановления, застраховать отдельные риски и учесть возможные потери из-за простоев, обстрелов и нарушений логистики. В то же время непредсказуемость политического курса партнеров затрудняет планирование инвестиций на 15–20 лет.

К слову, осенью прошлого года "Одесский припортовый завод " уже пытались продать, однако попытка провалилась.

Он выставлялся на продажу за 4,49 миллиарда гривен, однако из-за отсутствия зарегистрированных участников аукцион был признан несостоявшимся.