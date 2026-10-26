Один украинец владеет 5 889 компаниями: кто стал рекордсменом среди владельцев бизнеса

В Украине насчитали 478 человек, каждый из которых является владельцем или бенефициаром как минимум 50 компаний. Абсолютный рекордсмен владеет 5 889 компаниями, а более четверти таких массовых владельцев зарегистрированы в Киеве.

Кто владеет наибольшим количеством компаний

Наибольшее количество компаний в Украине зарегистрировано на имя Виталия Павловича Ильницкого из столицы – 5 889. Это более чем вдвое превышает результат следующего участника рейтинга, пишет Опендатабот.

В пятерку людей с наибольшим количеством компаний также вошли:

Руслан Петрович Мерзляков из Донецка – 2 221 компания;

Владислав Анатольевич Мелохин из Киева – 858 компаний;

Андрей Викторович Пуя из Зинькова в Полтавской области – 799 компаний;

Екатерина Валерьевна Дорошенко из столицы – 674 компании.

Значительное количество компаний в собственности одного человека не обязательно свидетельствует о нарушениях. В то же время такая концентрация может привлекать внимание к тому, кто на самом деле управляет бизнесами и несет ответственность за их деятельность.

Почему массовое владение компаниями может вызывать вопросы

По словам Мирослава Лабы, специалиста по вопросам налоговой и регуляторной политики Экономической экспертной платформы, само по себе количество компаний не является доказательством незаконной деятельности. Однако ситуации, когда один человек формально связан с сотнями или тысячами предприятий, могут указывать на использование номинальных владельцев.

Для налогового контроля важно иметь дело с реальными должностными лицами, которые осуществляют хозяйственные операции и несут ответственность за выполнение налоговых обязательств. Использование номинальных владельцев является одним из многих налоговых рисков, который свидетельствует о непрозрачной деятельности и возможных схемах уклонения от налогообложения,

– говорит Лаба.

Известно, что больше всего людей, связанных с десятками компаний, зарегистрировано в Киеве. На столицу приходится 131 запись – более четверти от общего количества.

Далее по количеству таких владельцев следуют:

Киевская область – 34 записи; Днепропетровская область – 27; Донецкая область – 24; Харьковская область – 18.

Что известно о массовых владельцах компаний на оккупированных территориях

42 человека из списка имеют адреса регистрации на временно оккупированных территориях – почти каждый десятый крупный владелец. Больше всего таких записей зафиксировано в Донецкой и Луганской областях. Распределение по регионам следующее:

Донецкая область – 17 записей;

Луганская область – 16;

Крым – 5;

Херсонская область – 4.

Наибольшее количество компаний среди владельцев с зарегистрированными адресами на временно оккупированных территориях принадлежит Руслану Петровичу Мерзлякову из Донецка – 2 221. Далее следуют Давид Игоревич Степанян из Мариуполя, которому принадлежат 205 компаний, и Евгений Сергеевич Гасюков из Хрустального в Луганской области – 171 компания.

К слову, также в Украине десятки тысяч действующих компаний как минимум два года подряд у представляют финансовую отчетность, в которой доход равен нулю, либо он вообще не указан. Часть таких предприятий не отражает доходов пять лет подряд, однако это не обязательно означает, что все они окончательно прекратили работу.

Больше всего компаний без задекларированного дохода работают в сфере оптовой торговли. На нее приходится 9 894 предприятия – примерно каждое пятое в исследовании.