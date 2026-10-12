В каких регионах больше всего компаний без дохода

Всего в список вошли 52 202 действующие компании, которые как минимум два года подряд подавали годовую финансовую отчетность с нулевым или неуказанным доходом, пишет Опендатабот.

Примерно четверть компаний отчитывается без указанного дохода три года подряд, а около 4,6 тысячи предприятий – уже пять лет. Больше всего таких компаний зарегистрировано в столице:

Киев – 15 078 компаний, почти 29 % от общего количества; Днепропетровская область – 3 998 компаний, или 8%; Харьковская область – 3 663 компании, или 7%; Одесская область – 3 471 компания, или 7%.

Какие сферы бизнеса вошли в перечень

Больше всего компаний без задекларированного дохода работают в сфере оптовой торговли. На нее приходится 9 894 предприятия – примерно каждое пятое в исследовании. Среди других распространенных направлений:

операции с недвижимостью – 5 523 компании, или 11%;

строительство – 4 279 компаний, или 8%;

сельское хозяйство – 3 426 компаний, или 7%.

По организационно-правовой форме преобладают общества с ограниченной ответственностью. Их насчитывается 42 383 – это 81% от общего количества.

Еще 7 673 компании, или 15%, зарегистрированы как частные предприятия. Фермерских хозяйств в списке 1 691, что составляет около 3%. Остальные приходятся на акционерные общества и другие формы бизнеса.

Почему компании годами не закрываются

Нулевые показатели в отчетности не всегда свидетельствуют о том, что бизнес окончательно прекратил деятельность.

Одна из причин, почему компании годами остаются зарегистрированными без дохода, – сложная процедура их закрытия. Для официального прекращения деятельности необходимо урегулировать обязательства перед кредиторами и государством, пройти установленные процедуры, что требует времени и средств. Поэтому владельцам иногда проще оставить компанию без деятельности, чем ликвидировать ее,

– говорит руководитель юридического департамента "Опендатабота" Денис Попов.

Кроме того, по его словам, часть компаний могла временно приостановить деятельность из-за полномасштабной войны, потери производственных мощностей, работников или рынков сбыта.