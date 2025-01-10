Госкомпании будут публиковать отчетность

Отчетность следует обнародовать в течение 6 месяцев со дня введения в действие закона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Максима Хлапука ("Голос").

Смотрите также Рада отменила Хозяйственный кодекс: что изменится для предприятий

Справочно. В ответ на вызовы, с которыми столкнулись государственные компании в первые месяцы полномасштабного вторжения, парламент предоставил этим предприятиям разрешение на сокрытие финансовой отчетности на время действия военного положения.

Поимка компаний

Анализ практики применения такой нормы за почти три года существования показал ее нецелесообразность. Отдельные госкомпании злоупотребляли этим правом, что привело к значительному снижению прозрачности их деятельности,

– отметил Максим Хлапук.

Все финансовые отчеты государственных компаний должны быть опубликованы в Базе данных электронной отчетности субъектов хозяйствования государственного сектора экономики. Инициатива имеет целью повысить прозрачность, позволив заинтересованным сторонам просматривать результаты деятельности отдельных компаний, облегчить сравнение и отслеживать изменения во времени в удобном для пользователя формате.

По словам нардепа, это весомый шаг в восстановлении прозрачности деятельности госкомпаний и возвращение надлежащей практики раскрытия информации, которая значительно ухудшилась с началом действия военного положения.

Кого касаются изменения

Изменения касаются исключительно государственных компаний (в частности хозяйственных обществ, более 50% акций/долей которых прямо или косвенно принадлежат государству), и не касаются других юридических лиц – они будут подавать финансовую отчетность после прекращения военного положения.

Также, как уточнил нардеп, в целях национальной безопасности в период действия военного положения не будут обнародовать финансовую отчетность государственные компании военно-промышленного комплекса.