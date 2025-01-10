Держкомпанії публікуватимуть звітність

Звітність слід оприлюднити впродовж 6 місяців з дня введення в дію закону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Максима Хлапука ("Голос").

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Довідково. У відповідь на виклики, з якими зіткнулися державні компанії в перші місяці повномасштабного вторгнення, парламент надав цим підприємствам дозвіл на приховування фінансової звітності на час дії воєнного стану.

Зловиживання компаній

Аналіз практики застосування такої норми за майже три роки існування показав її недоцільність. Окремі держкомпанії зловживали цим правом, що призвело до значного зниження прозорості їх діяльності,

– зазначив Максим Хлапук.

Усі фінансові звіти державних компаній мають бути опубліковані в Базі даних електронної звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки. Ініціатива має на меті підвищити прозорість, дозволивши зацікавленим сторонам переглядати результати діяльності окремих компаній, полегшити порівняння та відстежувати зміни в часі у зручному для користувача форматі.

За словами нардепа, це вагомий крок у відновленні прозорості діяльності держкомпаній та повернення належної практики розкриття інформації, яка значно погіршилась з початком дії воєнного стану.

Кого стосуються зміни

Зміни стосуються виключно державних компаній (зокрема господарських товариств, більше 50% акцій/часток яких прямо або опосередковано належать державі), і не стосуються інших юридичних осіб – вони будуть подавати фінансову звітність після припинення воєнного стану.

Також, як уточнив нардеп, у цілях національної безпеки у період дії воєнного стану не будуть оприлюднювати фінансову звітність державні компанії військово-промислового комплексу.