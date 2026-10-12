У яких регіонах найбільше компаній без доходу

Загалом до переліку потрапили 52 202 чинні компанії, які щонайменше два роки поспіль подавали річну фінансову звітність із нульовим або незазначеним доходом, пише Опендатабот.

Приблизно чверть компаній звітує без зазначеного доходу три роки поспіль, а близько 4,6 тисячі бізнесів – уже п’ять років. Найбільше таких компаній зареєстровано у столиці:

Київ – 15 078 компаній, майже 29% від загальної кількості; Дніпропетровська область – 3 998 компаній, або 8%; Харківська область – 3 663 компанії, або 7%; Одеська область – 3 471 компанія, або 7%.

Які сфери бізнесу потрапили до переліку

Найбільше компаній без задекларованого доходу працюють у сфері оптової торгівлі. На неї припадає 9 894 бізнеси – приблизно кожен п’ятий у дослідженні. Серед інших поширених напрямів:

операції з нерухомістю – 5 523 компанії, або 11%;

будівництво – 4 279 компаній, або 8%;

сільське господарство – 3 426 компаній, або 7%.

За організаційно-правовою формою переважають товариства з обмеженою відповідальністю. Їх налічується 42 383 – це 81% від загальної кількості.

Ще 7 673 компанії, або 15%, зареєстровані як приватні підприємства. Фермерських господарств у переліку 1 691, що становить близько 3%. Решта припадає на акціонерні товариства та інші форми бізнесу.

Чому компанії роками не закривають

Нульові показники у звітності не завжди свідчать про те, що бізнес остаточно припинив діяльність.

Одна з причин, чому компанії роками залишаються зареєстрованими без доходу – складна процедура їх закриття. Для офіційного припинення бізнесу потрібно врегулювати зобов’язання перед кредиторами та державою, пройти встановлені процедури, що потребує часу та коштів. Тому власникам іноді простіше залишити компанію без діяльності, ніж ліквідувати її,

– каже керівник юридичного департаменту Опендатаботу Денис Попов.

Також, за його словами, частина компаній могла тимчасово зупинити діяльність через повномасштабну війну, втрату виробничих потужностей, працівників або ринків збуту.