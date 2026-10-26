Один українець володіє 5 889 компаніями: хто став рекордсменом серед власників бізнесів

Хто володіє найбільшою кількістю компаній

Найбільше компаній в Україні записано на Віталія Павловича Ільницького зі столиці – 5 889. Це більш ніж удвічі перевищує результат наступного учасника рейтингу, пише Опендатабот.

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До п'ятірки людей із найбільшою кількістю компаній також увійшли:

Руслан Петрович Мерзляков із Донецька – 2 221 компанія;

Владислав Анатолійович Мельохін із Києва – 858 компаній;

Андрій Вікторович Пуя із Зінькова на Полтавщині – 799 компаній;

Катерина Валеріївна Дорошенко зі столиці – 674 компанії.

Значна кількість компаній у власності однієї людини не обов'язково свідчить про порушення. Водночас така концентрація може привертати увагу до того, хто насправді керує бізнесами та відповідає за їхню діяльність.

Чому масове володіння компаніями може викликати питання

За словами Мирослава Лаби, фахівця з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи, сама кількість компаній не є доказом незаконної діяльності. Однак ситуації, коли одна людина формально пов'язана із сотнями або тисячами підприємств, можуть вказувати на використання номінальних власників.

Для податкового контролю важливо мати справу з реальними посадовими особами, які здійснюють господарські операції та несуть відповідальність за виконання податкових зобов’язань. Використання номінальних власників є одним з багатьох податкових ризиків, який свідчить про непрозору діяльність та можливі схеми ухилення від оподаткування– каже Лаба.

Відомо, що найбільше людей, пов'язаних із десятками компаній, зареєстровано в Києві. На столицю припадає 131 запис – понад чверть від загальної кількості.

Далі за кількістю таких власників ідуть:

Київщина – 34 записи; Дніпропетровщина – 27; Донеччина – 24; Харківщина – 18.

Що відомо про масових власників компаній на окупованих територіях

42 людини з переліку мають адреси реєстрації на тимчасово окупованих територіях – майже кожен десятий масовий власник. Найбільше таких записів зафіксовано на Донеччині та Луганщині. Розподіл за регіонами такий:

Донеччина – 17 записів;

Луганщина – 16;

Крим – 5;

Херсонщина – 4.

Найбільше компаній серед власників із зареєстрованими адресами на тимчасово окупованих територіях має Руслан Петрович Мерзляков із Донецька – 2 221. Далі йдуть Давид Ігорович Степанян із Маріуполя, якому належать 205 компаній, та Євген Сергійович Гасюков із Хрустального на Луганщині – 171 компанія.

До слова, також в Україні десятки тисяч чинних компаній щонайменше два роки поспіль подають фінансову звітність, у якій дохід дорівнює нулю або взагалі не вказаний. Частина таких бізнесів не відображає доходів п’ять років поспіль, однак це не обов’язково означає, що всі вони остаточно припинили роботу.

Найбільше компаній без задекларованого доходу працюють у сфері оптової торгівлі. На неї припадає 9 894 бізнеси – приблизно кожен п’ятий у дослідженні.