Владелец Vodafone Украина заплатил 4 миллиарда за государственную компанию: чем она занимается

В Украине продолжается процесс "большой" приватизации. После гостиницы "Украина" удалось продать другой крупный лот.

Удачный аукцион

Состоялся аукцион по приватизации "Объединенной горно-химической компании". Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, все 100% акций теперь будут принадлежать Цемин Украина" из группы NEQSOL.

Интересно После войны "Новая Почта" планирует продать свой энергетический бизнес

Интересно, что победитель был единственным участником аукциона. Возможно, других отпугнула стартовая цена в 3,9 миллиарда гривен.

Победитель аукциона предложил около 4 миллиардов гривен. Также он будет обязан инвестировать не менее 400 миллионов гривен в техническую модернизацию предприятия,

– рассказал Шмыгаль.

АО "ОГХК" - крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд. В его состав входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области.

Что известно о победителе

"Цемин Украина" принадлежит азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову. Он является владельцем холдинга NEQSOL, частью которого является и Vodafone Украина.

После победы в аукционе Хасанов также должен погасить долги перед бюджетом, перед работниками и погасить просроченную кредиторскую задолженность.