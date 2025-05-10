Кто не может быть ФЛП: ограничения и запреты

В Украине каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, но это право не является абсолютным. Существует ряд законодательных ограничений, которые определяют, кто именно не может быть физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) или какие виды деятельности запрещены для такой формы ведения бизнеса.

Право на предпринимательство: кому разрешено

Согласно статьей 42 Конституции Украины и пунктом 1 статьи 50 Гражданского кодекса Украины, право на осуществление предпринимательской деятельности имеют лица с полной гражданской дееспособностью. То есть это люди, которые достигли 18 лет и могут нести ответственность за свои действия. 24 Канал рассказывает подробнее об исключениях, когда граждане не могут стать ФЛП.

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Кто не имеет права на регистрацию ФЛП:

Должностные лица государственной власти и местного самоуправления

Законодательство прямо ограничивает предпринимательскую деятельность для таких лиц. Это, в частности, народные депутаты, судьи, прокуроры, служащие Офиса Президента, представители областных и городских советов и тому подобное.

Даже после увольнения с должности, такое лицо определенное время не имеет права на регистрацию ФЛП – стоит свериться с законом, который регулирует конкретную должность.

Лица до 18 лет

Полная гражданская дееспособность наступает с 18 лет. Впрочем, лица в возрасте 16–18 лет могут стать ФЛП только при наличии нотариально заверенного согласия родителей или опекунов.

Лица с судебным запретом на предпринимательство

Если суд принял решение о запрете осуществления предпринимательской деятельности (например, по делу о мошенничестве), такое лицо получит отказ при попытке зарегистрироваться как ФЛП.

Лица с непогашенной судимостью за корыстные преступления

Речь идет о кражах, взяточничество, мошенничество и тому подобное. Пока такая судимость не погашена или не снята, регистрация ФЛП запрещена.

Запрещенные для ФЛП виды деятельности

Даже если физическое лицо имеет право на регистрацию ФЛП, некоторые виды деятельности нельзя осуществлять в этой форме, особенно в рамках упрощенной системы налогообложения. Среди них:

оборот наркотических и психотропных веществ;

судебно-медицинская экспертиза;

охрана объектов государственной собственности;

производство топлива, в частности продукции с биоэтанолом;

деятельность банков, страховых компаний, ломбардов (кроме агентов и брокеров);

организация телевидения и радиовещания;

предоставление высшего и среднего образования;

медицинская деятельность (лечебные учреждения);

строительство и эксплуатация автомобильных дорог;

операции с металлоломом и т. п.

Важно. Перед регистрацией ФЛП обязательно проверьте, разрешено ли осуществлять ваш вид деятельности в этой форме. Если нет – рассмотрите вариант создания юридического лица.

Когда стоит регистрировать ФЛП Согласно статье 42 Хозяйственного кодекса Украины, предпринимательство – это систематическая деятельность с целью получения прибыли.

Однако в законодательстве отсутствует четкое определение термина "систематичность". Поэтому многие откладывают регистрацию до момента стабильного дохода. Но практика показывает, что даже 3-4 платежа в год могут трактоваться как предпринимательская деятельность. В таком случае налоговая может обвинить вас в незарегистрированной хозяйственной деятельности с соответствующими штрафами.

Когда вам могут отказать в регистрации ФЛП

Государственный регистратор может отказать в регистрации ФЛП, если:

вы подпадаете под вышеупомянутые запреты или ограничения;

у вас есть налоговый долг, в частности не связанный с предпринимательской деятельностью;

имеется непогашенная судимость за финансовые преступления.

Поэтому, советуем перед тем как регистрировать ФЛП, убедиться, что вы имеете право на ведение предпринимательской деятельности; ваш вид деятельности разрешен для ФЛП; у вас нет юридических или налоговых ограничений.