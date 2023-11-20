Исследование ИИ: эксруководитель OpenAI Сэм Альтман присоединится к Microsoft
Источник:Microsoft
Сэм Альтман, бывший руководитель и основатель OpenAI, возглавит новую передовую исследовательскую группу ИИ. Microsoft выразили уверенность в продолжении воплощать инновации и устойчивую поддержку клиентов и партнеров.
Основатель OpenAI, Сэм Альтман, а также Грег Бокман присоединятся к компании Microsoft. Об этом стало известно от СЕО Microsoft – Сатья Наделла.
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Мы с нетерпением ждем знакомства с Эмметом Широм и новой командой руководства OAI и сотрудничества с ними,
– написал СEO.
Наделла добавил, что Microsoft предан партнерству с OpenAI.
Что известно о бывшем руководителе OpenAI
В 2015 году Сэм Альтман основал компанию OpenAI, получив финансовую поддержку от Илона Маска. Благодаря этому финансовому обеспечению стартап из Сан-Франциско быстро превратился в ведущую компанию в сфере технологий, получая миллиардные инвестиции от Microsoft.
Альтман стал лицом современных технологий искусственного интеллекта. Он активно выступал на многочисленных конференциях и в Конгрессе, неоднократно подчеркивая необходимость тщательного контроля за развитием и использованием искусственного интеллекта.
Кадровые изменения в OpenAI
Несколько дней назад стало известно, что глава OpenAI – Сэм Альтман – решением совета директоров был уволен из собственной компании. В то же время Мира Мурати, директор по технологиям, будет исполнять обязанности генерального директора. Позже стало известно об увольнении по собственному желанию президента компании Грега Брокмана.
Почему уволили Сэма Альтмана из OpenAIВ официальном заявлении компании говорится, что Альтман уволен по результатам обсуждения правления, которое пришло к выводу, что он не всегда был откровенен в общении с советом, препятствуя его способности выполнять свои обязанности. У совета больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI.