Основатель OpenAI, Сэм Альтман, а также Грег Бокман присоединятся к компании Microsoft. Об этом стало известно от СЕО Microsoft – Сатья Наделла.

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Мы с нетерпением ждем знакомства с Эмметом Широм и новой командой руководства OAI и сотрудничества с ними,

– написал СEO.

Наделла добавил, что Microsoft предан партнерству с OpenAI.

Что известно о бывшем руководителе OpenAI

В 2015 году Сэм Альтман основал компанию OpenAI, получив финансовую поддержку от Илона Маска. Благодаря этому финансовому обеспечению стартап из Сан-Франциско быстро превратился в ведущую компанию в сфере технологий, получая миллиардные инвестиции от Microsoft.

Альтман стал лицом современных технологий искусственного интеллекта. Он активно выступал на многочисленных конференциях и в Конгрессе, неоднократно подчеркивая необходимость тщательного контроля за развитием и использованием искусственного интеллекта.

Кадровые изменения в OpenAI

Несколько дней назад стало известно, что глава OpenAI – Сэм Альтман – решением совета директоров был уволен из собственной компании. В то же время Мира Мурати, директор по технологиям, будет исполнять обязанности генерального директора. Позже стало известно об увольнении по собственному желанию президента компании Грега Брокмана.