Засновник OpenAI, Сем Альтман, а також Грег Бокман приєднаються до компанії Microsoft. Про це стало відомо від СЕО Microsoft – Сатья Наделла.

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Ми з нетерпінням чекаємо знайомства з Емметом Широм і новою командою керівництва OAI і співпраці з ними,

– написав СEO.

Наделла додав, що Microsoft відданий партнерству з OpenAI.

Що відомо про колишнього очільника OpenAI

У 2015 році Сем Альтман заснував компанію OpenAI, отримавши фінансову підтримку від Ілона Маска. Завдяки цьому фінансовому забезпеченню, стартап із Сан-Франциско швидко перетворився на провідну компанію в сфері технологій, отримуючи мільярдні інвестиції від Microsoft.

Альтман став обличчям сучасних технологій штучного інтелекту. Він активно виступав на численних конференціях та у Конгресі, неодноразово наголошуючи на необхідності ретельного контролю за розвитком та використанням штучного інтелекту.

Кадрові зміни в OpenAI

Кілька днів тому стало відомо, що очільник OpenAI – Сем Альтман – рішенням ради директорів був звільненим з власної компанії. Водночас Міра Мураті, директорка з технологій, виконуватиме обов’язки генерального директора. Пізніше стало відомо про звільнення за власним бажанням президента компанії Грега Брокмана.