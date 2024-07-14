Бизнес или совесть: OpenAI запретил сотрудникам говорить о рисках искусственного интеллекта

Компании OpenAI удалось совершить весомый прорыв в сфере искусственного интеллекта. Правда, у этого достижения может быть очень высокая цена.

Игра в молчанку

Несколько информаторов из компании OpenAI обратились с жалобой в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Претензия касается NDA (соглашений о неразглашении).

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По мнению авторов жалобы, документы OpenAI могут нарушать федеральные законы.

Учитывая хорошо задокументированные потенциальные риски, связанные с безответственным развертыванием искусственного интеллекта, мы призываем немедленно одобрить расследование предыдущих NDA OpenAI и пересмотреть текущие усилия, которые прилагает компания для обеспечения полного соответствия правилам SEC,

– призвали заявители.

Слишком большие ограничения

Как утверждают информаторы, OpenAI запретил своим работникам предоставлять любую информацию федеральным регуляторам. Если сотрудники компании сообщали о проблемах федеральным органам власти, то могли нарваться на наказание.

Заявители также просят SEC, чтобы OpenAI предоставил все контракты, содержащие NDA, и тщательно их проверить.