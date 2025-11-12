Совместное производство оружия: Украина и Франция договариваются о новых проектах
- Украина и Франция договариваются о совместном производстве оружия, в частности разработку дронов-перехватчиков для противодействия вражеским "Шахедам".
- Обсуждаемые проекты включают производство систем ПВО и ПРО, ремонт техники, тестирование инновационных решений, поставки компонентов и разработку новых образцов вооружения.
Украинские и французские оборонные предприятия будут сотрудничать ради выполнения совместных проектов. В частности, решение в сфере дронов-перехватчиков для Украины является приоритетом.
Франция и Украина будут производить новое оружие
Французская сторона подтвердила готовность к реализации новых совместных производственных проектов в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Решение в сфере перехватчиков для Украины является приоритетом. Продолжаем расширять сотрудничество с партнерами для обеспечения наших воинов эффективными средствами противовоздушной обороны,
– отметил заместитель министра обороны Сергей Боев.
Обсудили также взаимодействие между украинскими и французскими предприятиями оборонной промышленности:
- производство систем ПВО и ПРО, ракет к ним;
- ремонт техники;
- тестирование инновационных решений;
- поставку компонентов;
- а также разработку новых образцов вооружения с учетом опыта современной войны.
К слову, сейчас более 40% оружия, которое применяется на фронте, – это оружие, произведенное в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Задача для производителей и правительства до конца года – не менее 50% украинского оружия на фронте. Также в приоритете – задача максимального развертывания производства дронов-перехватчиков для сбивания вражеских "Шахедов".
В частности уже сейчас работают такие украинские ударные, как "Лютый", Fire Point, SHARK, "Бобер" и другие.
Что известно о производстве и экспорте оружия?
Украина планирует восстановить экспорт оружия, первые контракты будут не раньше второй половины 2026 года, что должно улучшить обеспечение ВСУ и увеличить объемы производства. Для выхода на мировой рынок Украина должна принять европейскую доктрину экспорта вооружения.
Украинские беспилотные системы будут первыми образцами оружия, которые пойдут на экспорт, в частности воздушные, наземные и морские роботизированные комплексы.
В 2026 году дальнобойные способности Украины могут оцениваться в более 35 миллиардов долларов, а общий объем отрасли может достичь 60 миллиардов.
Недавно Владимир Зеленский заявил, что до конца года ожидается массовое производство ракет "Фламинго" и "Рута". По словам президента, Украина также уже применяла это вооружение. Украина также имеет ракеты "Нептун", включая "длинный" вариант, которые показывают хорошие результаты.