Спільне виробництво зброї: Україна та Франція домовляються про нові проєкти
- Україна та Франція домовляються про спільне виробництво зброї, зокрема розробку дронів-перехоплювачів для протидії ворожим "Шахедам".
- Обговорювані проекти включають виробництво систем ППО та ПРО, ремонт техніки, тестування інноваційних рішень, постачання компонентів і розробку нових зразків озброєння.
Українські та французькі оборонні підприємства співпрацюватимуть заради виконання спільних проектів. Зокрема, рішення у сфері дронів-перехоплювачів для України є пріоритетом.
Франція та Україна виготовлятиме нову зброю
Французька сторона підтвердила готовність до реалізації нових спільних виробничих проєктів в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
Рішення у сфері перехоплювачів для України є пріоритетом. Продовжуємо розширювати співпрацю з партнерами для забезпечення наших воїнів ефективними засобами протиповітряної оборони,
– наголосив заступник міністра оборони Сергій Боєв.
Обговорили також взаємодію між українськими та французькими підприємствами оборонної промисловості:
- виробництво систем ППО та ПРО, ракет до них;
- ремонт техніки;
- тестування інноваційних рішень;
- постачання компонентів;
- а також розробку нових зразків озброєння з урахуванням досвіду сучасної війни.
До слова, зараз більше ніж 40% зброї, яка застосовується на фронті, – це зброя, вироблена в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Завдання для виробників та уряду до кінця року – не менш ніж 50% української зброї на фронті. Також у пріоритеті – завдання максимального розгортання виробництва дронів-перехоплювачів для збиття ворожих "Шахедів".
Зокрема уже зараз працюють такі українські ударні, як "Лютий", Fire Point, SHARK, "Бобер" та інші.
Що відомо про виробництво та експорт зброї?
Україна планує відновити експорт зброї, перші контракти будуть не раніше другої половини 2026 року, що повинно покращити забезпечення ЗСУ та збільшити обсяги виробництва. Для виходу на світовий ринок Україна має прийняти європейську доктрину експорту озброєння.
Українські безпілотні системи будуть першими зразками зброї, які підуть на експорт, зокрема повітряні, наземні та морські роботизовані комплекси.
У 2026 році далекобійні спроможності України можуть оцінюватися у понад 35 мільярдів доларів, а загальний обсяг галузі може досягти 60 мільярдів.
Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що до кінця року очікується масове виробництво ракет "Фламінго" та "Рута". За словами президента, Україна також вже застосовувала це озброєння. Україна також має ракети "Нептун", включаючи "довгий" варіант, які показують хороші результати.