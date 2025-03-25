Ощадбанк начал взыскание киевского небоскреба "Гулливер" из-за кредита

Государственный Ощадбанк начал процедуру взыскания киевского небоскреба "Гулливер", который находится в залоге банка. Компания-владелец "Гулливера" – самый проблемный заемщик Ощадбанка.

Ухудшение ситуации и остановка платежей

Девелопер многофункционального комплекса "Гулливер" в Киеве перестал обслуживать кредит перед государственным банком. Об этом сообщил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов в интервью Delo.ua, информирует 24 Канал.

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"К сожалению, в 2024 году ситуация ухудшилась. После того, как бизнес-центр "Гулливер", являющийся залоговым активом и единственным источником погашения проблемного кредита, был передан в АРМА по решению суда, платежи по кредиту остановились", – сообщил Наумов.

По его словам, это произошло после того, как здание продолжало частично обслуживаться во время войны. При этом платежи прекратились во второй половине 2024 года, и до сих пор они не восстановлены. Поэтому в Ощадбанке вынуждены начать процесс взыскания актива.

Владелец "Гулливера" и финансирование строительства

Владельцем небоскреба "Гулливер" является Виктор Полищук, который заявлял, что здание ему не принадлежит, однако он дал личное поручительство по долгам компании-владельца на сумму 207 миллионов долларов. Полищук также является владельцем сети магазинов "Эльдорадо" и обанкротившегося в 2016 году банка "Михайловский".

Строительство "Гулливера", которое началось в 2013 году, финансировалось за кредитные средства от Ощадбанка и Укрэксимбанка. Оба банка совместно предоставили кредит в размере 441 миллион долларов со сроком погашения до 2025 года.

В 2020 году кредит был реструктуризирован, а срок погашения продлен до 2044 года.

Справочно. Имущество "Гулливера" оказалось под арестом в рамках расследования БЭБ об уклонении руководством небоскреба от уплаты налогов на сумму почти 146 миллионов гривен. "Гулливер" передали АРМА. Стартовал конкурс на отбор управляющего для "Гулливера", но он провалился.